Полномочия объявлять мобилизацию при чрезвычайном положении будут сохранены за президентом

06.02.2018 22:00 Полномочия объявлять мобилизацию при чрезвычайном пложении будут сохранены за президентом, — заявил заместитель министра обороны Нукри Гелашвили. Передачу данных полномочий от президента правительству предусматривал законопроект о новой системе военного резерва, однако изначальный подход был измненен в результате консультаций с Советом национальной безопасности.



«Мы предлагали, чтобы в полномочия президента входило бы объявление мобилизации во время военного положения, однако при чрезвычайных ситуациях решение о мобилизации принимало бы правительство. В ходе обсуждений, представители Совета национальной безопасности высказались за то, чтобы президент оставался полномочным объявлять мобилизацию в обоих случаях, и мы согласились с этим», — отметил заместитель министра обороны.



Нукри Гелашвили также подчеркнул, что согласно законопроекту, парламент больше не будет принимать участия в процедуре объявления мобилизации, то есть решение президента не будет нуждаться в подтверждении парламентом.

















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