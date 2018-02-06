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Полномочия объявлять мобилизацию при чрезвычайном положении будут сохранены за президентом


06.02.2018   22:00
Полномочия объявлять мобилизацию при чрезвычайном пложении будут сохранены за президентом, — заявил заместитель министра обороны Нукри Гелашвили. Передачу данных полномочий от президента правительству предусматривал законопроект о новой системе военного резерва, однако изначальный подход был измненен в результате консультаций с Советом национальной безопасности.

«Мы предлагали, чтобы в полномочия президента входило бы объявление мобилизации во время военного положения, однако при чрезвычайных ситуациях решение о мобилизации принимало бы правительство. В ходе обсуждений, представители Совета национальной безопасности высказались за то, чтобы президент оставался полномочным объявлять мобилизацию в обоих случаях, и мы согласились с этим», — отметил заместитель министра обороны.

Нукри Гелашвили также подчеркнул, что согласно законопроекту, парламент больше не будет принимать участия в процедуре объявления мобилизации, то есть решение президента не будет нуждаться в подтверждении парламентом.







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