|
Парламентское большинство поддерживает реформу Общественного Вещателя
06.02.2018 22:16
По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, консультации по проекту поправок в закон «О вещании» продолжатся в широком формате.
Арчил Талаквадзе отмечает, что парламентское большинство поддерживает реформу Общественного Вещателя.
«Как только председатель парламента вернется из США, у нас будут окончательные консультации внутри команды. Хочу подчеркнуть, что парламентское большинство поддерживает реформу Общественного Вещателя, чтобы выделенное этому СМИ финансирование было использовано эффективно и Общественный Вещатель стал более эффективным, с большей аудиторией. У него есть большая социальная ответственность, поэтому лучшие технические условия, инфраструктура, переоснащения и лучшие условия для сотрудников Общественного Вещателя – это то, что мы поддерживаем», — заявил Арчил Талаквадзе.
Сегодня в парламенте официально открылась весенняя сессия. В этом месяце законодательный орган обсудит мотивированные замечания президента, которые связаны с законом «О вещании». По словам Арчила Талаквадзе, до обсуждения вето состоятся консультации, в которых вместе с представителями СМИ будут участвовать депутаты и представители Общественного Вещателя.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна