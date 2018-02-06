Парламентское большинство поддерживает реформу Общественного Вещателя

06.02.2018 22:16 По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, консультации по проекту поправок в закон «О вещании» продолжатся в широком формате.



Арчил Талаквадзе отмечает, что парламентское большинство поддерживает реформу Общественного Вещателя.



«Как только председатель парламента вернется из США, у нас будут окончательные консультации внутри команды. Хочу подчеркнуть, что парламентское большинство поддерживает реформу Общественного Вещателя, чтобы выделенное этому СМИ финансирование было использовано эффективно и Общественный Вещатель стал более эффективным, с большей аудиторией. У него есть большая социальная ответственность, поэтому лучшие технические условия, инфраструктура, переоснащения и лучшие условия для сотрудников Общественного Вещателя – это то, что мы поддерживаем», — заявил Арчил Талаквадзе.



Сегодня в парламенте официально открылась весенняя сессия. В этом месяце законодательный орган обсудит мотивированные замечания президента, которые связаны с законом «О вещании». По словам Арчила Талаквадзе, до обсуждения вето состоятся консультации, в которых вместе с представителями СМИ будут участвовать депутаты и представители Общественного Вещателя.

















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