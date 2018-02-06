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Глава Минфина США подтверждает подготовку санкций, связанных с «кремлевским списком»


06.02.2018   23:28
Министерство финансов США готовит санкции в отношении России, связанные с опубликованным в конце января так называемым "кремлевским списком", приводит во вторник агентство Bloomberg слова главы ведомства Стивена Мнучина.

"Будут санкции, вытекающие из этого доклада", - заявил он в ответ на вопрос члена Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс.

С.Мнучин также подтвердил, что в закрытой версии доклада содержится более 210 имен бизнесменов и высокопоставленных российских лиц, которые фигурируют в открытой части.

Он добавил, что считает ограничительные меры очень эффективным инструментом и намерен продолжать применять их.

Министерство финансов США в конце января опубликовало "кремлевский доклад", включив в него список из 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний.

Публикация "кремлевского доклада" - это реализация принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

Согласно сообщению Минфина США, "кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не попадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям. Никаких рестрикций на фигурантов списка не налагается, нет и ограничений на совершение сделок с ними, подчеркивается в сообщении Минфина США.






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