Грузинское общество пока побеждает в борьбе с российской пропагандой - Маргвелашвили

06.02.2018 23:33 В Грузии пока что реальные результаты российской пропаганды не достигнуты, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая с речью на стратегической дискуссии на тему архитектуры и стойкости национальной безопасности в Гори.



Президент особенно подчеркнул роль грузинских медиа в борьбе с российской пропагандой.



«С первого дня независимости у Грузии не было власти, которая бы не была на службе у основных интересов страны и не была бы сторонником европейской и евроатлантической интеграции. Это тот фактор, который представляет собой нашу историческую реальность. Если и должна была быть эффективной российская пропаганда, так это на постсоветском пространстве и в тех странах, которые более всего были в противоречии с Москвой и с тем, что хотела пропагандировать российская политическая элита после распада Советского Союза. Грузинское общество, в том числе в результате очень активной работы СМИ, в этой пропаганде пока что побеждает», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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