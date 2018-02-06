Маргвелашвили: Очень важно присматриваться к российской политике и знать, о чем думают ваши противники

06.02.2018 23:35 Очень важно присматриваться к российской политике и знать, о чем думают ваши противники, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на стратегической дискуссии «Архитектура и стойкость национальной безопасности» в Гори.



По его словам, очень важно вслушиваться и всматриваться в российскую политику, знать, о чем думают российские политики и какова пропаганда Москвы.



«Ни в коем случае не думайте, что вы не должны слушать россиян, наоборот, вы должны знать, о чем они думают. Главное старание россиян заключается в том, чтобы сказать, чтоб мы привыкли, что это реальность… Они знают, куда нам нанести удар. Накануне были ратифицированы соглашения.



Почему они делают это? Зачем устроили с 2014 года имитацию «межгосударственных» соглашений с оккупированными регионами, потом ратификация, потом еще один этап? Потому, что там у них проиграно, что называется международным содружеством. Зачем они протягивают ежедневно новые колючие заграждения, не могут что-ли протянуть их в один день? – А затем, чтобы сломить, оскорбить нас, чтобы мы привыкли. Поэтому россиян вам нужно хорошо изучать и знать то, о чем думает ваш противник и всегда противостоять тому, что они делают», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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