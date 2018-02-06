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Маргвелашвили: Если кто-нибудь говорит, что на линии оккупации все в порядке, значит с ним самим не все в порядке


06.02.2018   23:36
Если кто-нибудь вам говорит, что на линии оккупации все в порядке, значит с ним самим не все в порядке, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на стратегической дискуссии «Архитектура и стойкость национальной безопасности» в Гори.

По его словам, в стране главная проблема – это оккупация. «Каждый метр грузинской земли, где протягиваются колючие заграждения, все территории, где мы осуществляем и не осуществляем фактическую власть, являются территорией Грузии. Также похищение людей со всякого места направлено против нашей устойчивости, к тому, чтобы у какого-нибудь грузина появилась мысль о том, что факт на лицо и давайте сядем за стол переговоров по этому поводу. Это главный удар, который осуществляется идеологически против нашей страны.

Всякий политик (я не знаю таких), у которого в голове промелькнет, что можно просто сесть с оккупантом для переговоров о том, как переоформить на него нашу землю, будет врагом всего нашего прошлого и будущего», - заявил, в частности, Георгий Маргвелашвили.






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