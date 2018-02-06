Еврокомиссия приняла стратегию усиления взаимодействия с Балканами

06.02.2018 23:41 Европейская комиссия приняла стратегию расширения Европейского союза и усиления взаимодействия с западными Балканами. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.



Согласно документу «подтверждается европейское будущее региона как геостратегической инвестиции в стабильную, сильную и единую Европу». В стратегии указано, что к 2025 году в Евросоюзе может быть больше 27 государств. При этом отмечено, что динамика движения стран Западных Балкан на их пути в ЕС будет зависеть от их собственных заслуг. «Черногория и Сербия являются двумя странами, с которыми переговоры о присоединении к союзу уже ведутся. Эта перспектива, в конечном счете, будет зависеть от политической воли, осуществления реальных и стабильных реформ и урегулирования споров с соседями», — заявили в Еврокомиссии. Кандидатами на вступление в ЕС из стран Балкан являются Албания, Македония, Сербия и Черногория. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.



Напомним, в начале февраля сообщалось, что Европейская комиссия намерена значительно ускорить вступление в Евросоюз шести западнобалканских стран, в частности, Сербия и Черногория могут стать частью союза к 2025 году.















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