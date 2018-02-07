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Деймон Уилсон: Мы работаем над тем, чтобы способствовать стремлению Грузии в НАТО
07.02.2018 10:18
Атлантический совет готовит к очередному заседанию НАТО отчет о Грузии. Как заявил вице-президент Атлантического совета Деймон Уилсон, одна часть документа будет направлена в Грузию в конце февраля, а часть – к маю. Об этом Уилсон говорил на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе в Вашингтоне.
«В атлантическом совете мы работаем над отчетом о Грузии, который готовится для того, чтобы до саммита НАТО летом создать настроение и представления. Часть отчета оправится в Грузию к концу этого месяца, а часть в мае, приблизительно ко дню независимости.
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