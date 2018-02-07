На развитие образовательной инфраструктуры Грузия получит грант в 68 миллионов долларов

07.02.2018 10:22 В рамках второго компакта корпорация «Вызовов тысячелетия», в проекты образовательной инфраструктуры будет осуществлена инвестиция в размере 68 миллионов долларов США, — информацию об этом распространяет фонд «Вызовы тысячелетия — Грузия».



В 2018 году фонд продолжит реабилитацию публичных школ в регионах. Запланированы и внутренние работы в корпусах государственного университета Сан-Диего и Государственного университета Ильи.



На конференции 7 февраля будет представлена детальная информация о текущих закупках и инфраструктурных проектах.















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