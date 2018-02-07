Квирикашвили: в Брюсселе было единодушно отмечено, что Грузия является главным стратегическим партнером Евросоюза в регионе

07.02.2018 12:21 На заседании Совета по ассоциации Грузия-Евросоюз было единодушно отмечено, что Грузия является главным стратегическим партнером Евросоюза в нашем регионе и что Грузия осуществила очень позитивные шаги по направлению интеграции, — об этом в ходе сегодняшнего заседания грузинского правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили по результатам последнего заседания Совета в Брюсселе.



Заседания Совета по ассоциации Грузия-Евросоюз проходят раз в год. На встрече рассматриваются результаты реализации плана действий и реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации и всеобъемлющей торговле, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью.



Грузинскую делегацию на заседании возглавлял премьер-министр Георгий Квирикашвили, а ЕС – верховный представитель по вопросам безопасности и внешней политике Федерика Могерини.



«Мы также наметили планы на будущее, которые значительно обширнее повестки дня, очерченной соглашением об ассоциации. Евросоюз, конечно, это также воспринимает очень позитивно, что мы осуществляем довольно амбициозный план действий и важный прогресс имеется по всем направлениям. Также мы обсудили вопросы безопасности. ЕС продолжает последовательную и твердую поддержку Грузии, защиту нашей территориальной целостности и суверинитета, — заявил Георгий Квирикашвили.















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