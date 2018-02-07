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Квирикашвили: По оценке Евросоюза, у нас позитивные результаты по всем направлениям плана действий, намеченным для Грузии


07.02.2018   12:33
По оценке Евросоюза, у нас позитивные результаты по всем направлениям плана действий, намеченным для Грузии, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на заседании правительства.

Премьер коснулся итогов визита в Брюссель, отметив, что делегацией со стороны Евросоюза руководила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Хочу кратко рассказать о нашем визите в Брюссель. Как известно, раз в год мы проводим в Брюсселе заседание Совета ассоциации, где рассматриваем результаты осуществления плана действий… По оценке Евросоюза, по всем направлениям, намеченным для Грузии в виде плана действий, у нас позитивные результаты - это оценка ЕС, и очень важно, что страна целенаправленно следует тому плану, который, в конечном итоге, принесет в Грузии, населению нашей страны гораздо более высокий жизненный стандарт, большую интеракцию с Европой, принесет гораздо более высокий уровень безопасности. Единогласно было отмечено, что Грузия является главным стратегическим партнером Евросоюза в регионе, что Грузия осуществила очень позитивные шаги в направлении интеграции», - заявил премьер.

По его словам, на встрече были намечены очень амбициозные планы на будущее.

«Мы также наметили планы на будущее, которые выходят за рамки планов, предусмотренных повесткой дня ассоциации, являются гораздо более амбициозными, и Евросоюз принимает очень положительно то, что мы осуществляем весьма амбициозный план, и это весьма важный прогресс», - отметил Георгий Квирикашвили.







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