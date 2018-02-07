Чугошвили: Парламент обсудит законопроект «О вещании» 19-23 во время пленарных заседаний

07.02.2018 12:47 Как заявила первый вице – спикер парламента Тамар Чугошвили, рассмотрение вето и мотивированных замечаний президента в течении текущей сессионной недели не будет и это произойдет на следующей сессионной неделе.



«Пока рано говорить об ожиданиях и результатах, как может завершиться данный процесс. Различные мнения и по результатам голосования будет видно, преодолеет или нет парламент вето. Были случаи, когда вето было учтено и когда было преодолено. В данном случае для меня сложно говорить, какое решение примет парламент. Моя личная позиция будет определена во время голосования», — заявила Чугошвили.



Президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на закон «О вещании».















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