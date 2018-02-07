|
Чугошвили: Парламент обсудит законопроект «О вещании» 19-23 во время пленарных заседаний
07.02.2018 12:47
Как заявила первый вице – спикер парламента Тамар Чугошвили, рассмотрение вето и мотивированных замечаний президента в течении текущей сессионной недели не будет и это произойдет на следующей сессионной неделе.
«Пока рано говорить об ожиданиях и результатах, как может завершиться данный процесс. Различные мнения и по результатам голосования будет видно, преодолеет или нет парламент вето. Были случаи, когда вето было учтено и когда было преодолено. В данном случае для меня сложно говорить, какое решение примет парламент. Моя личная позиция будет определена во время голосования», — заявила Чугошвили.
Президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на закон «О вещании».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна