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Пересечение грузино-турецкой границы вновь осуществляется по старым регуляциям


07.02.2018   13:44
Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе обсудил с новым генеральным консулом Турции в Грузии Макбуле Кочак положение на таможне Сарпи и детали турецко-грузинских отношений.

Стороны еще раз подчеркнули, что передвижение между двумя странами вновь осуществляется по старым правилам и это итог координированной и согласованной работы представителей двух стран.

«Для обеих сторон важно существование оптимальной и налаженной пограничной политики. Я верю, что в ближайшем периоде, в результате запланированных консультаций будет достигнуто выгодный для обеих стран результат. Хорошо, что на этом этапе наши граждане вновь пересекают границу по старым правилам и у них нет проблем с этой точки зрения», — заявил Зураб Патарадзе.

На встрече речь шла и работам по реконструкции на контрольно-пропускном пункте Сапри, по завершении которых пересечение границы будет опрощено, как для пешеходов, так и автомобилей.

Макбуле Кочак назначена консулом Турции в Батуми с января 2018 года.






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