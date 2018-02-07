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В Грузии скончался бывший депутат парламента от «Республиканской партии»
07.02.2018 13:53
В возрасте 63 лет скончался бывший депутат парламента Грузии двух созывов, экс-член «Республиканской партии» Фридон Сакварелидзе.
Сакварелидзе родился в 1954 году в Тбилиси. В 1978 году окончил Тбилисской государственный медицинский институт по специальности врач-кардиолог. После распада СССР в 1992 году стал членом «Республиканской партии». В том же году стал депутатом парламента Грузии третьего созыва от блока «11 октября». В 2012 году вновь стал депутатом парламента восьмого созыва от блока «Грузинская мечта».
В 2016 году «Республиканская партия» покинула правящую коалицию «Грузинская мечта» и приняла участие в выборах отдельно, однако не смогла преодолеть 5-процентный барьер.
Вскоре после этого один из лидеров партии Давид Усупашвили, который являлся спикером парламента восьмого созыва, вместе с группой соратников покинули политическое объединение и основали новую партию – «Движение строительства», в которую вошел и Сакварелидзе.
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