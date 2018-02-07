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Членам парламента Грузии раздали планшеты
07.02.2018 15:48
Членам парламента Грузии раздали планшеты. Депутаты будут осуществлять законодательную деятельность в зале заседания с помощью новых гаджетов, где размещены материалы, как в виде законопроектов, так и обсуждаемых вопросов.
Данная система уже внедрена на заседании бюро, однако на сегодняшнем пленарном заседании, наряду с планшетами раздали и законопроекты, по которым должно состоятся обсуждения. Целью замещения бумаг планшетами называется технологическое развитие и сокращение расходов.
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