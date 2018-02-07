«Европейская Грузия» вызывает в парламент главу МИД

07.02.2018 16:48 «Европейская Грузия» вызывает в парламент министра иностранных дел и просит объяснить, почему Грузия не присоединяется к санкциям, введенным против России.



«Необходимо, чтобы в парламент пришел министр иностранных дел. Правительство воздерживается от ответа на вопрос о том, принимаем ли мы предложение украинской стороны в связи с присоединением к режиму санкций против России. Мы очень хорошо знаем и видели в последние годы, что правительство Грузии не присоединяется к санкциям Евросоюза и США в отношении России. Поэтому, может, объясните обществу, почему не присоединяетесь к санкциям - боитесь раздражения России, господин Бидзина не дает на это права, в чем дело?», - заявил вице-спикер парламента Серги Капанадзе.



По его словам, министр иностранных дел должен говорить в парламенте и об антианнексионной политике.















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