Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Европейская Грузия» вызывает в парламент главу МИД


07.02.2018   16:48
«Европейская Грузия» вызывает в парламент министра иностранных дел и просит объяснить, почему Грузия не присоединяется к санкциям, введенным против России.

«Необходимо, чтобы в парламент пришел министр иностранных дел. Правительство воздерживается от ответа на вопрос о том, принимаем ли мы предложение украинской стороны в связи с присоединением к режиму санкций против России. Мы очень хорошо знаем и видели в последние годы, что правительство Грузии не присоединяется к санкциям Евросоюза и США в отношении России. Поэтому, может, объясните обществу, почему не присоединяетесь к санкциям - боитесь раздражения России, господин Бидзина не дает на это права, в чем дело?», - заявил вице-спикер парламента Серги Капанадзе.

По его словам, министр иностранных дел должен говорить в парламенте и об антианнексионной политике.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С культурой грузинского вина и вином из квеври ознакомились на выставке вина во Франции
ГУАМ и Япония обменялись опытом поддержки малого и среднего бизнеса
НБГ ожидает приближения уровня инфляции к целевому показателю в текущем году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
Житель села Рике Паата Рогава освобожден из т.н. Драндской тюрьмы
Цихелашвили: ЕС четко разделяет нашу миротворческую политику
Оккупанты провели в Абхазии масштабные военные учения
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия: при поддержке ЕС Дом моды стал первопроходцем местной швейной промышленности
Адвокат правозащитника Оюба Титиева подал жалобу на бездействие следствия
Суд арестовал временного главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна