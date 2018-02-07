Георгий Маргвелашвили обсудил с Люком Коффи перспективы интеграции Грузии в НАТО

07.02.2018 17:26 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял директора Центра внешней политики американской организации Heritage Foundation Люка Коффи.



На закрытой встрече в администрации правительства рассматривались вопросы развития отношений Грузии-США и отношений НАТО-Грузии. Кроме того, обсуждалась роль Америки в процессе ускорения этой политической интеграции и те шаги, которые будут способствовать укреплению повестки дня вступления Грузии в НАТО.



По словам секретаря Совета национальной безопасности Давида Раквиашвили, целью встречи было рассмотрение тех вопросов, которые актуальны сегодня в отношениях Грузии-США.



«В первую очередь это политическая интеграция Грузии в НАТО и роль Америки в процессе ускорения этой политической интеграции. Люк Коффи сегодня представляет одну из самых влиятельных академических организаций, рекомендации которой в отношении исполнительной власти Америки очень часто учитываются», — отметил Давид Раквиашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

