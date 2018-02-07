|
Президент Грузии посетит Грецию с официальным визитом
07.02.2018 19:37
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 8 февраля отправится с государственным визитом в Грецию.
Официальная церемония встречи состоится в президентском дворце, после чего с Маргвелашвили проведет переговоры президент Прокопис Павлопулос. Также намечена встреча государственных делегаций в расширенном формате.
В рамках визита Маргвелашвили также встретится с премьер-министром Алексисом Ципрасом и со спикером парламента Греции Никос Вуцисом. Кроме того, запланирована встреча с еврокомиссаром по вопросам миграции, гражданства и внутренним делам Димитрисом Аврамопулосом.
Маргвелашвили выступит с публичной лекцией в Афинском университете и встретится с представителями грузинской диаспоры в Афинах.
Визит президента Грузии в Грецию завершится 9 февраля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна