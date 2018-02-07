Президент Грузии посетит Грецию с официальным визитом

07.02.2018 19:37 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 8 февраля отправится с государственным визитом в Грецию.



Официальная церемония встречи состоится в президентском дворце, после чего с Маргвелашвили проведет переговоры президент Прокопис Павлопулос. Также намечена встреча государственных делегаций в расширенном формате.



В рамках визита Маргвелашвили также встретится с премьер-министром Алексисом Ципрасом и со спикером парламента Греции Никос Вуцисом. Кроме того, запланирована встреча с еврокомиссаром по вопросам миграции, гражданства и внутренним делам Димитрисом Аврамопулосом.



Маргвелашвили выступит с публичной лекцией в Афинском университете и встретится с представителями грузинской диаспоры в Афинах.



Визит президента Грузии в Грецию завершится 9 февраля.

















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