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Президент Грузии посетит Грецию с официальным визитом


07.02.2018   19:37
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 8 февраля отправится с государственным визитом в Грецию.

Официальная церемония встречи состоится в президентском дворце, после чего с Маргвелашвили проведет переговоры президент Прокопис Павлопулос. Также намечена встреча государственных делегаций в расширенном формате.

В рамках визита Маргвелашвили также встретится с премьер-министром Алексисом Ципрасом и со спикером парламента Греции Никос Вуцисом. Кроме того, запланирована встреча с еврокомиссаром по вопросам миграции, гражданства и внутренним делам Димитрисом Аврамопулосом.

Маргвелашвили выступит с публичной лекцией в Афинском университете и встретится с представителями грузинской диаспоры в Афинах.

Визит президента Грузии в Грецию завершится 9 февраля.







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