Спикер парламента Грузии встретился с президентом Национально-демократического института

07.02.2018 21:46 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе продолжает визит в Соединенные Штаты Америки.



Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Национально-демократического института (NDI) Кеном Волаком.



По данным пресс-службы парламента, на встрече обсуждались осуществленные и запланированные в Грузии демократические реформы, в том числе и конституционные и местного самоуправления. Стороны говорили о важности развития партийной системы и рассмотрели вопросы сотрудничества в этом направлении.



Речь шла и о внешнеполитических приоритетах Грузии и важности сотрудничества с международными партнерами в двухсторонних и многосторонних форматах.















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