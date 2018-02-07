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Спикер парламента Грузии встретился с президентом Национально-демократического института
07.02.2018 21:46
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе продолжает визит в Соединенные Штаты Америки.
Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Национально-демократического института (NDI) Кеном Волаком.
По данным пресс-службы парламента, на встрече обсуждались осуществленные и запланированные в Грузии демократические реформы, в том числе и конституционные и местного самоуправления. Стороны говорили о важности развития партийной системы и рассмотрели вопросы сотрудничества в этом направлении.
Речь шла и о внешнеполитических приоритетах Грузии и важности сотрудничества с международными партнерами в двухсторонних и многосторонних форматах.
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