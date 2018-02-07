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Минздрав Грузии намерен построить новое здание Центра СПИДа
07.02.2018 22:23
Министерство здравоохранения Грузии объявило тендер на строительство нового здания Центра СПИДа.
«Для обеспечения функционирования Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии оформлен трехсторонний договор об аренде территории бывшей инфекционной больницы, находящейся во владении ООО «Аверси Фарма», между данным центром, ООО «Аверси Фарма» и министерством труда, здравоохранения и социальной защиты», — заявляют в министерстве.
Согласно постановлению Фонда муниципального развития Грузии, на улице Любляна в Тбилиси ведутся работы по проектированию-строительству нового здания инфекционной больницы. Стоимость проекта составляет один миллион лари. 315.000 лари министерство труда, здравоохранения и социальной защиты уже направил Фонду муниципального развития.
По данным министерства, тендер завершится 14 февраля 2018 года.
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