Минздрав Грузии намерен построить новое здание Центра СПИДа

07.02.2018 22:23 Министерство здравоохранения Грузии объявило тендер на строительство нового здания Центра СПИДа.



«Для обеспечения функционирования Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии оформлен трехсторонний договор об аренде территории бывшей инфекционной больницы, находящейся во владении ООО «Аверси Фарма», между данным центром, ООО «Аверси Фарма» и министерством труда, здравоохранения и социальной защиты», — заявляют в министерстве.



Согласно постановлению Фонда муниципального развития Грузии, на улице Любляна в Тбилиси ведутся работы по проектированию-строительству нового здания инфекционной больницы. Стоимость проекта составляет один миллион лари. 315.000 лари министерство труда, здравоохранения и социальной защиты уже направил Фонду муниципального развития.



По данным министерства, тендер завершится 14 февраля 2018 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

