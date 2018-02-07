|
Президент Франции отказался предоставить автономию Корсике
07.02.2018 23:00
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду в корсиканском городе Бастия, высказался против предоставления жителям Корсики особого статуса, отказался от пересмотра системы налогообложения и отмел предложения по признанию корсиканского языка официальным, передает РИА Новости.
Тем самым глава государства продемонстрировал свое отношение к требованиям, которые выдвигают Парижу заручившиеся на местных выборах поддержкой большинства избирателей депутаты-националисты.
Макрон во вторник впервые прибыл на Корсику с момента своего избрания на пост президента. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV. Его речь была очень ожидаемой, но, вероятно, ее содержание не стало большим сюрпризом для корсиканского руководства: накануне вечером президент уже встречался с представителями местных властей.
На встречу с Макроном во вторник прибыл лидер националистической партии "За Корсику", председатель исполнительного совета острова Жиль Симеони и спикер Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони. После этой встречи корсиканцы заявили, что президент "закрывает двери для диалога". Свое несогласие с предложениями Парижа националисты ярко выразили в среду, бойкотировав обед с главой государства. Трапеза должна была состояться в префектуре Бастии, но депутаты на нее не пришли.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна