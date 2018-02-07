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Президент Франции отказался предоставить автономию Корсике


07.02.2018   23:00
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду в корсиканском городе Бастия, высказался против предоставления жителям Корсики особого статуса, отказался от пересмотра системы налогообложения и отмел предложения по признанию корсиканского языка официальным, передает РИА Новости.

Тем самым глава государства продемонстрировал свое отношение к требованиям, которые выдвигают Парижу заручившиеся на местных выборах поддержкой большинства избирателей депутаты-националисты.

Макрон во вторник впервые прибыл на Корсику с момента своего избрания на пост президента. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV. Его речь была очень ожидаемой, но, вероятно, ее содержание не стало большим сюрпризом для корсиканского руководства: накануне вечером президент уже встречался с представителями местных властей.

На встречу с Макроном во вторник прибыл лидер националистической партии "За Корсику", председатель исполнительного совета острова Жиль Симеони и спикер Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони. После этой встречи корсиканцы заявили, что президент "закрывает двери для диалога". Свое несогласие с предложениями Парижа националисты ярко выразили в среду, бойкотировав обед с главой государства. Трапеза должна была состояться в префектуре Бастии, но депутаты на нее не пришли.






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