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Тед По: Путин верит, что если победит Грузию, одолеет и другие бывшие советские страны


08.02.2018   10:34
«У грузии сложное соседство. Оглянетесь вокруг и увидите российского медведя, который действительно не настроен дружески», — это заявление американский конгрессмен Тед По сделал на приеме в честь председателя парламента Грузии.

В ходе выступления техасский конгрессмен раскритиковал оккупационную политику России и еще раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

«Сибирский плебей, именно так я называю Путина, все еще хочет вернуть бывшие советские страны. Именно поэтому он выбрал сначала вторжение в Грузию, так как Грузия была и будет самой сильной демократией в регионе, и пути верит, что в том случае, если победит Грузию, одолеет и другие советские страны. Поэтому, сначала он напал на Грузию, а потом на Украину и попытался расширить свое влияние. Именно поэтому важно, чтобы США твердо стояли рядом с Грузией, украиной и Молдовой, чтобы эти страны сохранили свободу и независимость, и что они не являются марионетками российских империалистических намерений», — заявил Тед По.

Конгрессмен неоднократно подчеркивал, что Россия незаконно оккупировала грузинские территории. Тед По вспоминал последний визит в Грузию, который состоялся в 2008 году, через неделю после окончания августовской войны.

«Я был в Грузии в 2008 году после российского вторжения и оккупации грузинских территорий. Я видел российские танки. Русские тогда еще не покинули вашу страну. Политика США заключается в том, что Россия незаконно оккупировала грузинские территории, и эта политика не изменится, потому что это правда. Русские также незаконно оккупируют Украину», — заявил конгрессмен.

Тед По говорил о текущих процессах в Грузии и необходимости укрепления демократии и заявил, что США останутся самой сильной поддержкой и стратегическим партнером Грузии, который продолжит поддерживать и помогать процессу реформ в стране.






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