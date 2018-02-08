Девид Прайс: Грузия исполняет передовую роль на международном уровне

08.02.2018 10:48 «У нас никогда не было более плодотворного сотрудничества с другими странами, чем у нас есть с Грузией», — об этом американский конгрессмен, представитель конгресса демократического партнерства при палате представителей США Дэвид Прайс заявил на приеме в честь председателя парламента Грузии.



Конгрессмен еще раз подтвердил Ираклию Кобахидзе поддержку в отношении Грузии и заявил, что США ценят дружбу с Грузией.



«Мы дружим с Грузией на основе отношений, которые мы строили годами, особенно с членами парламента Грузии. Мы помним, к чему стремится Грузия. Та дружба, которая нас связывает и солидарность, которую мы чувствуем на основе наших общих ценностей, желание сформировать демократию, улучить уровень жизни наших граждан и создать эффективное представительское учреждение — вот ключевые факторы, на которых строит демократия», — заявил Дэвид Прайс.



По его словам, Грузии приходится осуществлять все это в сложном соседстве, на фоне оккупации территорий.



«Мы все знаем, что Грузии приходится осуществлять все это в сложной обстановке, в том соседстве, где есть автократические страны и на фоне тех соседей, которые оккупировали почти треть страны и представляют собой постоянную угрозу. Это действительно сложная среда, и поэтому мы ценим, что грузинский народ постоянно стремится к свободе от всех политических спектров и выражает свое невероятно сильное желание к самоопределению. У Грузии есть возможность определить свой политический и экономический курс, чтобы стать частью Европы. Самоопределение является фундаментальным вопросом. Мы рядом с вами», — заявил конгрессмен.















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