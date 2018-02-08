Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дункан Хартер: Мы хотим, чтобы у Грузии сложились такие отношения с Россией, чтобы она совершенно не была ей нужна


08.02.2018   10:51
Я хочу, чтобы у вас сложились такие отношения с Россией, чтобы она совершенно вам не была нужна, — об этом Первому каналу заявил конгрессмен .

Хартер говорил о грузино-американских отношениях и отметил, что США и в будущем продолжит поддержку Грузии. Что касается оккупации Россией территорий страны, по мнению калифорнийского конгрессмена, лучший ответ на этот вызов Грузия даст сохранением западного курса.

«Именно поэтому мы осуществляем инвестиции в Грузию, поэтому у вас даем вооружения для обороны, чтобы вы продолжали двигаться к Западу. Мы будем продолжать бороться за вас. Сам грузинский народ продолжит борьбу. Пока никто не сдастся, Путин, наверное, в один день осознает, что он лишний и не сможет сохранить эти территории, которые оккупированы. К сожалению, это требует времени, потому что никто не хочет вести войну ни в Грузии, ни в Вашингтоне, но мы хотим сделать это очень болезненной проблемой, чтобы никто не смог повторить подобного», — заявил Дункан Хартер Первому каналу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С культурой грузинского вина и вином из квеври ознакомились на выставке вина во Франции
ГУАМ и Япония обменялись опытом поддержки малого и среднего бизнеса
НБГ ожидает приближения уровня инфляции к целевому показателю в текущем году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
Житель села Рике Паата Рогава освобожден из т.н. Драндской тюрьмы
Цихелашвили: ЕС четко разделяет нашу миротворческую политику
Оккупанты провели в Абхазии масштабные военные учения
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия: при поддержке ЕС Дом моды стал первопроходцем местной швейной промышленности
Адвокат правозащитника Оюба Титиева подал жалобу на бездействие следствия
Суд арестовал временного главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна