Дункан Хартер: Мы хотим, чтобы у Грузии сложились такие отношения с Россией, чтобы она совершенно не была ей нужна

08.02.2018 10:51 Я хочу, чтобы у вас сложились такие отношения с Россией, чтобы она совершенно вам не была нужна, — об этом Первому каналу заявил конгрессмен .



Хартер говорил о грузино-американских отношениях и отметил, что США и в будущем продолжит поддержку Грузии. Что касается оккупации Россией территорий страны, по мнению калифорнийского конгрессмена, лучший ответ на этот вызов Грузия даст сохранением западного курса.



«Именно поэтому мы осуществляем инвестиции в Грузию, поэтому у вас даем вооружения для обороны, чтобы вы продолжали двигаться к Западу. Мы будем продолжать бороться за вас. Сам грузинский народ продолжит борьбу. Пока никто не сдастся, Путин, наверное, в один день осознает, что он лишний и не сможет сохранить эти территории, которые оккупированы. К сожалению, это требует времени, потому что никто не хочет вести войну ни в Грузии, ни в Вашингтоне, но мы хотим сделать это очень болезненной проблемой, чтобы никто не смог повторить подобного», — заявил Дункан Хартер Первому каналу.















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