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Глава ООН призвал все стороны конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие"


08.02.2018   11:00
Генеральный секретарь ООН Анитониу Гутерриш прибыл с официальным визитом в Республику Корея.

Как сообщае пресс-служба ООН, в ходе визита он проведет ряд встреч с руководством этой страны, а затем отправится в Пхенчхан на XXIII зимние Олимпийские игры.

Накануне их открытия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом об Олимпийском перемирии.

"Я призываю все стороны конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие" во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года", - заявил Генеральный секретарь ООН.

"Пусть свет олимпийского огня станет маяком солидарности людей. Пусть "олимпийское перемирие" послужит распространению культуры мира", - добавил Гутерриш.

Он подчеркнул, что «олимпийское перемирие» - традиция, восходящая к Древней Греции.

"Основной посыл Олимпийского перемирия состоит в том, что во имя наших общечеловеческих ценностей мы способны преодолеть политические разногласия. Эта задача более чем когда-либо актуальна для Корейского полуострова", - заявил Генеральный секретарь.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан в Республике Корея.






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