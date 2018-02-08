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В Европе указали на возрастающую вероятность войны с Россией


08.02.2018   11:27
В докладе под названием «До края и обратно?», опубликованном перед Мюнхенской конференции по безопасности, указывается на возрастание опасности войны между Россией и Европой. Об этом со ссылкой на документ информирует Express.co.uk.

В тексте доклада отмечается, что главной причиной риска непреднамеренного конфликта является несоблюдение соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряженности вокруг военных учений.

Помимо этого отношения между Россией и Западом усложняются конфликтом в Украине, особенно в свете решения США о поставках Киеву летального оружия. В докладе говорится, что некоторые страны-члены Евросоюза скептически относятся к процессу евроинтеграции из-за «прямой конфронтации» Польши и Венгрии с Брюсселем. «Восточное партнерство» потеряло свою актуальность, и вряд ли в НАТО в ближайшее время вступят новые государства, указано в докладе.

Хорошей новостью в докладе назван экономический рост и улучшение общественного мнения, оно дает «больше, чем проблеск надежды». Кроме того, НАТО сейчас перестраивает структуру военного командования, и есть смысл ожидать прогресса «на восточном фланге».

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности состоится 16-18 февраля. Она соберет около 500 высокопоставленных представителей Европы, Африки, США, России и Персидского залива.






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