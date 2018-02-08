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В Тбилиси прибыл спецпредставитель премьер-министра Великобритании
08.02.2018 12:52
В Тбилиси с двухдневным рабочим визитом прибыл специальный представитель премьер-министра Великобритании по вопросам торговли и инвестиций Марк Притчард.
В рамках визита Притчард встретится с представителями власти, в том числе первым вице-премьером Дмитрием Кумсишвили, министром инфраструктуры и регионального развития Зурабом Алавидзе, и министром финансов Мамукой Бахтадзе.
Марк Притчард также встретится с президентом Национального банка Кобой Гвенетадзе и мэрами Батуми и Кутаиси.
В рамках двухдневного визита Марк Притчард также встретится с представителями местных крупных бизнесов и банковского сектора.
А также он посетит магазин известного британского брэнда "Веджвуд".
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