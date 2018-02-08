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До 40% опрошенных американцев одобряют деятельность Дональда Трампа


08.02.2018   13:16
Около 40% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США, ставя ему в заслугу прежде всего успехи в сфере экономики. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут), передает ТАСС.

Такой показатель популярности стал самым высоким среди всех аналогичных опросов, проведенных этим университетом за последние семь месяцев, отмечает телеканал CNN. Более половины (51%) респондентов одобряют то, как Трамп решает экономические вопросы. Около 70% участников опроса заявили, что экономика США находится в настоящий момент в хорошем или отличном состоянии (высочайший показатель среди опросов Квиннипэкского университета с 2001 года). Около 75% участников исследования также положительно оценили свое личное благосостояние.

Кроме того, впервые большинство респондентов ответили, что именно Трампа (48%), а не экс-президента Барака Обаму (41%) следует благодарить за нынешнее позитивное состояние экономики США. Для сравнения, в марте прошлого года 67% участников опроса ставили в заслугу экономическое процветание именно Обаме (19% - Трампу).

Это уже как минимум пятый из недавно проведенных опросов, который свидетельствует о росте поддержки Трампа среди американцев. В их число входят последние социсследования службы Gallup, а также телеканалов CNN и Fox News.

Между тем, как показывают данные Квиннипэкского университета, большинство опрошенных (57%) дают негативную оценку тому, как Трамп управляется с внешнеполитическими делами. Американцам также не нравится, как президент решает иммиграционные вопросы (39% одобряют его деятельность в этом направлении, 58% - нет). Примерно поровну разделились мнения респондентов по поводу проводимой нынешней администрацией реформы налогообложения (45% одобряют ее, 47% - выступают против).
Опрос проводился со 2 по 5 февраля среди более 1,3 тыс. зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность в результатах составляет около 3 процентных пунктов.






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