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Саакашвили назвал условия возвращения в Грузию


08.02.2018   13:40
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили назвал условия возвращения в Грузию. Он обещает вернуться на родину после того, как «свергнет» бывшего премьер-министра, миллиардера, основателя правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзину Иванишили.

«Как только мы свергнем Иванишвили, я вернусь», — заявил Саакашвили в интервью телеканалу «Дождь». При этом он отметил, что не знает, будет ли «активным политиком в Грузии», уточнив, что это зависит от грузинского народа. Политик считает, что у него «уже есть статус выше политика в Грузии». «Я создатель этого государства», — заявил Саакашвили. По мнению экс-президента, в Грузии впервые за многие века было создано настоящее государство. «Это очень большой прорыв», — указал он. «Это намного выше, чем быть текущим политиком, участвовать в текущих выборах», — отметил политик, добавив, что «это покруче». «Поэтому, конечно, никто у меня это не заберет. Это на всю жизнь», — заявил бывший глава государства.

Также он анонсировал антиолигархическую революцию в Украине, в Грузии и некоторых других странах. «Эта постсоветская заболоченность будет сметена, потому что она противоречит человеческим инстинктам», — полагает политик. «У нас образовалась система, когда заранее известны результаты выборов», — указал Саакашвили.






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