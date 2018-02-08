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Саакашвили: власти Украины хотят экстрадировать меня, но не в Грузию


08.02.2018   13:43
“Власти Украины готовятся к моей экстрадиции, но это не означает, что меня обязательно экстрадируют в Грузию”. Об этом экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в интервью французскому изданию Libération.

“Несколько дней назад я узнал, что они (власти Украины, – прим. СОВЫ) обратились к польским властям с просьбой принять меня назад. Что касается моей экстрадиции в Грузию, это будет очень сложно для властей самой Грузии. Они не хотят, чтобы я там был”, – заявил Саакашвили.

По словам бывшего президента, в Грузии у него есть народная поддержка, в том числе, в вооруженных силах и правоохранительных структурах.

“Правительство Грузии слабое. Большинство грузин знает, что проведенный без моего присутствия [судебный] процесс был фарсом. Более года они искали мои оффшорные счета, но ничего так и не нашли. При мне там не было коррупции. Если меня заключат под стражу в Грузии, мои сторонники свергнут правительство, чтобы освободить меня. В этом я убежден”, – добавил Саакашвили.

Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение прежней инстанции – Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным отказ в предоставлении Михеилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Это решение даст властям Украины основания для экстрадиции политика.

Напомним, Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, в результате чего был вынужден отказаться от гражданства Грузии. В июле 2017-го, когда политик находился в США, президент Петр Порошенко издал указ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в миграционную службу. 10 сентября того же года Саакашвили вместе с соратниками прорвался через границу в Украину из Польши.

На родине бывший президент признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и заочно приговорен к 3 годам лишения свободы.






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