Саакашвили: власти Украины хотят экстрадировать меня, но не в Грузию

08.02.2018 13:43 “Власти Украины готовятся к моей экстрадиции, но это не означает, что меня обязательно экстрадируют в Грузию”. Об этом экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в интервью французскому изданию Libération.



“Несколько дней назад я узнал, что они (власти Украины, – прим. СОВЫ) обратились к польским властям с просьбой принять меня назад. Что касается моей экстрадиции в Грузию, это будет очень сложно для властей самой Грузии. Они не хотят, чтобы я там был”, – заявил Саакашвили.



По словам бывшего президента, в Грузии у него есть народная поддержка, в том числе, в вооруженных силах и правоохранительных структурах.



“Правительство Грузии слабое. Большинство грузин знает, что проведенный без моего присутствия [судебный] процесс был фарсом. Более года они искали мои оффшорные счета, но ничего так и не нашли. При мне там не было коррупции. Если меня заключат под стражу в Грузии, мои сторонники свергнут правительство, чтобы освободить меня. В этом я убежден”, – добавил Саакашвили.



Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение прежней инстанции – Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным отказ в предоставлении Михеилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Это решение даст властям Украины основания для экстрадиции политика.



Напомним, Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, в результате чего был вынужден отказаться от гражданства Грузии. В июле 2017-го, когда политик находился в США, президент Петр Порошенко издал указ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в миграционную службу. 10 сентября того же года Саакашвили вместе с соратниками прорвался через границу в Украину из Польши.



На родине бывший президент признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и заочно приговорен к 3 годам лишения свободы.















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