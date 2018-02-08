Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе обсудил в Конгрессе США агрессивную политику России


08.02.2018   14:08
Путин продолжает мечтать о восстановлении границ Советского Союза, но США продолжат оказывать поддержку Грузии. Об этом шла речь на приеме, устроенном в американском Конгрессе по случаю официального визита в страну спикер парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. На встрече присутствовали члены Палаты представителей и Сената, а также эксперты.

Одним из конгрессменов, выступившим перед собравшимися, был председатель Группы друзей Грузии Тед По. В своей речи он заявил об угрозе, которая исходит от России, и о поддержке Соединенными Штатами демократии в регионе.

“Обернувшись, видишь “русского медведя”, который настроен совсем не дружески. “Сибирский плебей”, именно так я называю Путина, все еще хочет вернуть бывшие советские республики. Именно поэтому он решил вторгнуться в Грузию, поскольку она была и остается самой демократической страной в регионе.

Путин верит, что, победив Грузию, он справится и с другими странами бывшего СССР.

И сначала он напал на Грузию, а потом на Украину, попытавшись расширить свое влияние. Именно поэтому важно, чтобы Соединенные Штаты стояли рядом с Грузией, Украиной и Молдовой, чтобы сохранить их свободу и демократию”, – заявил Тед По. Конгрессмен добавил: эти страны – не марионетки для реализации российских импеарилистических планов.

Председатель Группы друзей также отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, заявив, что Россия незаконно оккупирует ее регионы. Политика США в этом вопросе не изменится, поскольку она отражает правду, добавил Тед По. Он также заявил о важности сохранять верность принципам демократии.

“Это непростое дело. Порой кажется, что дмоакратия не работает, но это не так”, – заключил конгрессмен.

О демократии в ходе приема говорил и спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В своей речи политик заявил, что Тбилиси и Вашингтон исповедуют общие ценности, и это еще больше укрепляет двусторонние отношения. “Стремление к свободе и незаисимости, свободная торговля, либеральная экономика и, что самое главное, демократические и либеральные ценности”, – перечислил Кобахидзе.

Тбилиси и Вашингтон объединяют не только общие ценности, но и общие интересы в регионе, уверен спикер парламента. Это стабильность, энергобезопасность, развитие транзитного потенциала.

“Мы верим, что Грузия – лучший пример верного стратегического партнера для США в нашем регионе. И у нас есть амбиция сохранить этот статус”.

Кобахидзе поблагодарил США за поддержку демократического развития Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности, поддержку в вопросах безопасности и финансовую помощь.

“Мы пользуемся двупартийной поддержкой со стороны США. А это значит, что речь идет не просто о поддержке со стороны отдельного правительства, а о поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы очень ценим сотрудничество с США и верим, что Грузия – успешная страна, верим, что наши отношения примут еще более интенсивный характер”, – заявил Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С культурой грузинского вина и вином из квеври ознакомились на выставке вина во Франции
ГУАМ и Япония обменялись опытом поддержки малого и среднего бизнеса
НБГ ожидает приближения уровня инфляции к целевому показателю в текущем году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
Житель села Рике Паата Рогава освобожден из т.н. Драндской тюрьмы
Цихелашвили: ЕС четко разделяет нашу миротворческую политику
Оккупанты провели в Абхазии масштабные военные учения
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия: при поддержке ЕС Дом моды стал первопроходцем местной швейной промышленности
Адвокат правозащитника Оюба Титиева подал жалобу на бездействие следствия
Суд арестовал временного главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна