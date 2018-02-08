Кобахидзе обсудил в Конгрессе США агрессивную политику России

08.02.2018 14:08 Путин продолжает мечтать о восстановлении границ Советского Союза, но США продолжат оказывать поддержку Грузии. Об этом шла речь на приеме, устроенном в американском Конгрессе по случаю официального визита в страну спикер парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. На встрече присутствовали члены Палаты представителей и Сената, а также эксперты.



Одним из конгрессменов, выступившим перед собравшимися, был председатель Группы друзей Грузии Тед По. В своей речи он заявил об угрозе, которая исходит от России, и о поддержке Соединенными Штатами демократии в регионе.



“Обернувшись, видишь “русского медведя”, который настроен совсем не дружески. “Сибирский плебей”, именно так я называю Путина, все еще хочет вернуть бывшие советские республики. Именно поэтому он решил вторгнуться в Грузию, поскольку она была и остается самой демократической страной в регионе.



Путин верит, что, победив Грузию, он справится и с другими странами бывшего СССР.



И сначала он напал на Грузию, а потом на Украину, попытавшись расширить свое влияние. Именно поэтому важно, чтобы Соединенные Штаты стояли рядом с Грузией, Украиной и Молдовой, чтобы сохранить их свободу и демократию”, – заявил Тед По. Конгрессмен добавил: эти страны – не марионетки для реализации российских импеарилистических планов.



Председатель Группы друзей также отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, заявив, что Россия незаконно оккупирует ее регионы. Политика США в этом вопросе не изменится, поскольку она отражает правду, добавил Тед По. Он также заявил о важности сохранять верность принципам демократии.



“Это непростое дело. Порой кажется, что дмоакратия не работает, но это не так”, – заключил конгрессмен.



О демократии в ходе приема говорил и спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В своей речи политик заявил, что Тбилиси и Вашингтон исповедуют общие ценности, и это еще больше укрепляет двусторонние отношения. “Стремление к свободе и незаисимости, свободная торговля, либеральная экономика и, что самое главное, демократические и либеральные ценности”, – перечислил Кобахидзе.



Тбилиси и Вашингтон объединяют не только общие ценности, но и общие интересы в регионе, уверен спикер парламента. Это стабильность, энергобезопасность, развитие транзитного потенциала.



“Мы верим, что Грузия – лучший пример верного стратегического партнера для США в нашем регионе. И у нас есть амбиция сохранить этот статус”.



Кобахидзе поблагодарил США за поддержку демократического развития Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности, поддержку в вопросах безопасности и финансовую помощь.



“Мы пользуемся двупартийной поддержкой со стороны США. А это значит, что речь идет не просто о поддержке со стороны отдельного правительства, а о поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы очень ценим сотрудничество с США и верим, что Грузия – успешная страна, верим, что наши отношения примут еще более интенсивный характер”, – заявил Кобахидзе.















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