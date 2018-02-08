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Сергеенко предлагает расширить круг лиц, которым будет обеспечена доступность амбулаторных медикаментов


08.02.2018   14:42
Ресурс для снижения цен на медикаменты, необходимые при большинстве хронических заболеваний, существует, — об этом министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил на встрече с представителями фармацевтических компаний, на которой рассматривались вопросы сотрудничества государства с частным сектором.

«Всеобщая страховка покрывает стоимость лекартсв в стационаре. Мы акцентируем внимание на главной проблеме — это медикаменты от хронических заболеваний, которые пациенты должны принимать длительное время, а иногда на протяжении всей жизни. Программа, начавшаяся в прошлом году, которая предусматривает предоставление 23 препаратов от основных хронических болезней социально незащищенным лицам, имеющим до 100 тысяч баллов, однозначно показала, что это очень важная интервенция, однако недостаточная. Высокий финансовый барьер является проблемой в плане доступности этих медикаментов для большей части населения, главным образом для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями», — отметил Сергеенко.

Министр подчеркнул, что в рамках осуществляемой программы был выявлен очевидный ресурс для скидок на медикаменты.

«Мы закупили 23 препарата в среднем по цене на 150% ниже рыночной», — подчеркнул Сергеенко.






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