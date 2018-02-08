Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Георгий Квирикашвили встретился с Бриджит Бринкс


08.02.2018   16:23
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Бриджит Бринкс.

Стороны рассмотрели основные вопросы стратегического партнерства между двумя странами и перспективы его расширения.

Было отмечено, что США продолжают оказывать важную помощь Грузии в разных сферах. Стороны выразили надежду на большее углубление двустороннего сотрудничества.

На встрече в администрации правительства Грузии присутствовали первый вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и посол США в Грузии Ян Келли.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури пройдут дипломатические горнолыжные состязания
Валютный фонд положительно оценил экономическое положение Грузии - Минэкономики
Bloomberg советует любителям лыжного спорта поехать в Гудаури
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
В оккупированной Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
Житель села Рике Паата Рогава освобожден из т.н. Драндской тюрьмы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саакашвили: "Атакуя меня, Порошенко снова вывел меня на авансцену"
Глава СК России прилетел в Дагестан
Хочу четко отметить, что мое предложение никак не ставит под сомнение территориальную целостность Грузии - Люк Коффи
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна