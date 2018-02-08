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Премьер-министр Георгий Квирикашвили встретился с Бриджит Бринкс
08.02.2018 16:23
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Бриджит Бринкс.
Стороны рассмотрели основные вопросы стратегического партнерства между двумя странами и перспективы его расширения.
Было отмечено, что США продолжают оказывать важную помощь Грузии в разных сферах. Стороны выразили надежду на большее углубление двустороннего сотрудничества.
На встрече в администрации правительства Грузии присутствовали первый вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и посол США в Грузии Ян Келли.
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