|
Адвокат «Бадагони» заявляет об интересах министра экономики к компании
08.02.2018 16:25
«Финансовая полиция бесстыже лжет, что производственный процесс в «Бадагони» не был сорван. Интерес к «Бадагони» проявляют Давид Бежуашвили, а также сторона Дмитрия Кумсишвили», — заявил сегодня на брифинге адвокат компании «Бадагони» Заза Хатишвили.
Он призвал премьер-министра извиниться перед компанией и ее сотрудниками из-за «вандального вторжения и создавшейся на предприятии обстановки».
Отметим, винодельческая компания «Бадагони» привлекла внимание следственной службы Минфина в связи с тяжбой между бывшими и нынешними собственниками компании.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна