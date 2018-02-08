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Адвокат «Бадагони» заявляет об интересах министра экономики к компании


08.02.2018   16:25
«Финансовая полиция бесстыже лжет, что производственный процесс в «Бадагони» не был сорван. Интерес к «Бадагони» проявляют Давид Бежуашвили, а также сторона Дмитрия Кумсишвили», — заявил сегодня на брифинге адвокат компании «Бадагони» Заза Хатишвили.

Он призвал премьер-министра извиниться перед компанией и ее сотрудниками из-за «вандального вторжения и создавшейся на предприятии обстановки».

Отметим, винодельческая компания «Бадагони» привлекла внимание следственной службы Минфина в связи с тяжбой между бывшими и нынешними собственниками компании.






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