Адвокат «Бадагони» заявляет об интересах министра экономики к компании

08.02.2018 16:25 «Финансовая полиция бесстыже лжет, что производственный процесс в «Бадагони» не был сорван. Интерес к «Бадагони» проявляют Давид Бежуашвили, а также сторона Дмитрия Кумсишвили», — заявил сегодня на брифинге адвокат компании «Бадагони» Заза Хатишвили.



Он призвал премьер-министра извиниться перед компанией и ее сотрудниками из-за «вандального вторжения и создавшейся на предприятии обстановки».



Отметим, винодельческая компания «Бадагони» привлекла внимание следственной службы Минфина в связи с тяжбой между бывшими и нынешними собственниками компании.















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