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Министр Рейн-Вестфалии требует приостановления безвизового режима для Грузии


08.02.2018   18:34
Член кабинета министров Северной Рейн-Вестфалии (Германия) Иоахим Штамп требует пересмотреть безвизовый режим для Грузии. По заявлению Штампа, после ввода безвизового режима для Грузии значительно увеличились случаи, когда грузины остаются как беженцы. Штамп говорит также о криминальной деятельности грузин по происхождению, и заявляет, что количество преступлений возросло. Об этом министр интеграции края заявил в нескольких интервью.

Грузия получила аналогичное замечание от Еврокомиссии. В этом отчете Еврокомиссия особенно остро указывает на участие грузин в организованном криминале.

"Из стран нечленов Евросоюза Грузия по-прежнему остается одной из передовых стран, граждане которой включены в организованную преступность. Грузинские криминальные группировки довольно гибкие, и они представлены не в одной стране, в основном они ориентированы на кражи и грабежи. Особой активностью отличаются во Франции, Германии, Италии, Греции, и Испании".

Еврокомиссия рекомендует Грузии закончить реформу полиции, и создать единую систему анализа преступлений, а также завершить работу над системой оценки миграционных рисков.

Безвизовое сообщение между Грузией и странам ЕС заработало 18 марта 2017 года. До декабря 2017 года этим воспользовались 170 000 граждан.

Евросоюз оставляет за собой право, если Грузия не выполнит обязательства, воспользоваться т.н. механизмом сдерживания, и пересмотреть вопрос либерализации виз.







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