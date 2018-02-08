Конгрессмены США считают сотрудничество с Грузией плодотворным

08.02.2018 18:37 В Конгрессе США высоко оценивают уровень сотрудничества Вашингтона и Тбилиси, заявляют в пресс-службе грузинского парламента.



Как сообщили в пресс-службе, на состоявшемся в Вашингтоне в рамках визита председателя парламента республики Ираклия Кобахидзе в США приеме сопредседатель комиссии демократического партнерства Палаты представителей США Дэвид Прайс заявил, что "США еще ни с кем не имели такого плодотворного сотрудничества, как с Грузией".



По словам конгрессмена, Грузия находится в сложных условиях, у нее сложное соседство, но США продолжат оказывать ей поддержку в ее стремлении стать частью Европы.



В свою очередь Тед По, возглавляющий в Конгрессе группу друзей Грузии, заявил, что "Грузия была и остается самой сильной демократией в регионе".



При этом он заявил о необходимости продолжать поддерживать Грузию и другие постсоветские страны.



По его словам, "США должны твердо стоять рядом с Грузией, Украиной, Молдовой, чтобы эти страны сохранили свою свободу и независимость"

















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