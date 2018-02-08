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Не следует принимать решения о членстве в НАТО по принципу, что сделает или не сделает Россия - Ян Келли
08.02.2018 19:36
«НАТО не представляет угрозу не для России, ни для какой–либо европейской страны», — заявил посол США в Грузии Ян Келли.
По его словам, НАТО проводит политику открытых дверей и альянс открыт для стран, которые удовлетворяют его стандартам.
«Мы не должны принимать решения о членстве в НАТО по принципу,что сделает или не сделает Россия. Генсек НАТО отметил, что у Грузии есть все необходимые инструменты, чтобы стать членом альянса.
Думаю, что решения должны приниматься основываясь на факты», — заявил Ян Келли.
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