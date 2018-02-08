Не следует принимать решения о членстве в НАТО по принципу, что сделает или не сделает Россия - Ян Келли

08.02.2018 19:36 «НАТО не представляет угрозу не для России, ни для какой–либо европейской страны», — заявил посол США в Грузии Ян Келли.



По его словам, НАТО проводит политику открытых дверей и альянс открыт для стран, которые удовлетворяют его стандартам.



«Мы не должны принимать решения о членстве в НАТО по принципу,что сделает или не сделает Россия. Генсек НАТО отметил, что у Грузии есть все необходимые инструменты, чтобы стать членом альянса.



Думаю, что решения должны приниматься основываясь на факты», — заявил Ян Келли.















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