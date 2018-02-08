Греция и Грузия усилят политические, экономические, и культурные связи

08.02.2018 19:49 После встречи президентов Грузии и Греции первые персоны двух стран говорили о развитии разных секторных направлений двухстороннего сотрудничества.



На встрече президент Греции подчеркнул необходимость усиления существующего между странами политического и экономического сотрудничества.



Рассмотрели перспективу энергетического, транспортного, и инфраструктурного сотрудничества.



По словам Прокописа Павлопулоса, многовековые связи Грузии и Греции являются хорошим аргументом в пользу европейской идентичности Грузии.



Греческая сторона подчеркнула значение Грузии, как связующей дороги между Европой и Азией, рассмотрели перспективы "шелкового пути", и транзитные возможности, которые создает Грузия для европейских стран. Разговор коснулся также вопроса безопасности Черного моря.



Президент Грузии поблагодарил греческого коллегу за твердую поддержку Греции как в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии, так и за значительный вклад, внесенный Грецией в процессе либерализации виз.



Отметили, что важно сохранить ту позитивную динамику, которая есть у Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.



Стороны говорили также о сотрудничестве в культурной и образовательной сфере, отметили необходимость возобновления работы над договором о двухстороннем сотрудничестве в сфере образования.



Подчеркнули значение охраны культурного и исторического наследия, в том числе на оккупированных территориях. Стороны отметили, что в обеих странах важна роль сильной диаспоры, и необходимо содействовать деятельности диаспор.



Со стороны Грузии на встрече присутствовали: начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе, политический секретарь Пикрия Чихрадзе, советник президента Грузии по вопросам этнических меньшинств Софья Шаманиди, посол Грузии в Греции Иосиф Нанобашвили.

















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