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Тбилисская мэрия получила от Евросоюза грант в размере 506 тысяч евро


08.02.2018   20:15
Евросоюз передал мэрии Тбилиси грант в размере 506 634 евро, который будет направлен на поддержку предпринимателей. В рамках финансовой помощи в грузинской столице будет задействован бизнес-акселератор (социальный институт поддержки стартапов) для поддержки начинающих и мелких предпринимателей.

Благодаря гранту, к бизнес-акселератору сможет обратиться любая действующая или зарегистрированная в Тбилиси компания: можно будет получить бесплатное рабочее пространство,консультацию по финансовым отчетам, налоговому законодательству, управлению кадрами, а также по юридическим вопросам и брендированию.

Для 100 успешных компаний бизнес-акселератор создаст веб-страницы, составит для них бизнес план и проведет адвокатирование с потенциальными партнерами. В рамках программы для предпринимателей проведут примерно 30 выставок-продаж.

Заместитель руководителя представительства Евросоюза в Грузии Карло Натале отметил,что финансовая помощь ЕС будет способствовать усилению возможностей мэрии.






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