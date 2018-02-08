Тбилисская мэрия получила от Евросоюза грант в размере 506 тысяч евро

08.02.2018 20:15 Евросоюз передал мэрии Тбилиси грант в размере 506 634 евро, который будет направлен на поддержку предпринимателей. В рамках финансовой помощи в грузинской столице будет задействован бизнес-акселератор (социальный институт поддержки стартапов) для поддержки начинающих и мелких предпринимателей.



Благодаря гранту, к бизнес-акселератору сможет обратиться любая действующая или зарегистрированная в Тбилиси компания: можно будет получить бесплатное рабочее пространство,консультацию по финансовым отчетам, налоговому законодательству, управлению кадрами, а также по юридическим вопросам и брендированию.



Для 100 успешных компаний бизнес-акселератор создаст веб-страницы, составит для них бизнес план и проведет адвокатирование с потенциальными партнерами. В рамках программы для предпринимателей проведут примерно 30 выставок-продаж.



Заместитель руководителя представительства Евросоюза в Грузии Карло Натале отметил,что финансовая помощь ЕС будет способствовать усилению возможностей мэрии.















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