США поддерживают территориальную целостность Грузии и это никто не должен ставить под сомнение - посол США

08.02.2018 20:25 Мы поддерживаем решение Грузии стать членом НАТО, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, оценивая соображения обозревателя международной политики Люка Коффи.



По его словам, США поддерживают территориальную целостность Грузии и это никто не должен ставить под сомнение.



«Что он подразумевал точно в этом заявлении, об этом наверно вы должны спросить Коффи, так как он является автором этого доклада. Мы, разумеется, поддерживаем суверенное решение Грузии стать членом НАТО. Суверенным решением страны должно быть то, что она будет делать», - заявил Келли.



Что касается вопроса о том, какова будет реакция России на интеграцию Грузии в НАТО, по словам Келли, НАТО ни для кого не представляет риск.



«Об этом вам нужно спросить у России. НАТО не является риском ни для России и ни для какой-либо другой страны. Наши решения не должны основываться на том, что думает Россия. У НАТО есть политика открытых дверей. Как сказал генсек НАТО, у Грузии есть всякие инструменты для того, чтобы стать членом НАТО», - заявил Ян Келли.



Сегодня в тбилисской гостинице «Румс» состоялась презентация доклада директора Центра внешней политики им. Дугласа и Сары Эллисон американского фонда Heritage Люка Коффи под названием: «Членство Грузии в НАТО: интересы США и Европы».



Люк Коффи в опубликованной фондом Heritage статье высказал рекомендацию, предполагающую скорое вступление Грузии в НАТО и временное нераспространение на грузинские оккупированные регионы 5-ой статьи устава НАТО о коллективной безопасности.















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