Предложение Heritage Foundation не ставит под сомнение территориальную целостность Грузии - Люк Коффи

08.02.2018 20:26 «Хочу четко отметить, что мое предложение никак не ставит под сомнение территориальную целостность Грузии», - об этом заявил директор Центра внешней политики американского фонда Heritage Люк Коффи.



«Я решил написать этот отчет потому, что 2018 год – это не только десятая годовщина вторжения России в Грузию, но и Бухарестского саммита НАТО. Думаю, сейчас наилучшее время для того, чтобы задуматься над тем, как еще более сблизить НАТО и Грузию.



Хочу четко отметить, что мое предложение никак не ставит под сомнение территориальную целостность Грузии.



Властями Грузии заявлено о неприменении силы на оккупированных территориях. Поэтому думаю, что вопрос о членстве в НАТО мы не должны осложнять 5-ой статьей устава НАТО. Как известно, 5-я статья требует гарантий безопасности для оккупированных территорий. То, что я отметил в своем отчете, предполагает то, что в один из дней, когда оккупация мирно завершится, на Цхинвальский регион и Абхазию распространятся гарантии 5-ой статьи», - заявил Люк Коффи.



Сегодня в тбилисской гостинице «Румс» состоялась презентация доклада директора Центра внешней политики им. Дугласа и Сары Эллисон американского фонда Heritage Люка Коффи под названием: «Членство Грузии в НАТО: интересы США и Европы».



Люк Коффи в опубликованной фондом Heritage статье высказал рекомендацию, предполагающую скорое вступление Грузии в НАТО и временное нераспространение на грузинские оккупированные регионы 5-ой статьи устава НАТО о коллективной безопасности.















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