Еще одна европейская страна ввела санкции против России

08.02.2018 22:04 8 февраля сейм Латвии ввел санкции в отношении фигурантов так называемого "списка Магнитского". Об этом сообщает Delfi.



В законопроекте указаны фамилии 49 россиян, которым следует запретить въезд в Латвию. Согласно основным положениям "закона Магнитского", в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.



Парламент осудил Россию, которая недостаточно расследовала обстоятельства смерти Сергея Магнитского, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.



Также Сейм призвал парламенты всех стран ЕС и НАТО одобрить "законы Магнитского".















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