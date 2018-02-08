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Еще одна европейская страна ввела санкции против России


08.02.2018   22:04
8 февраля сейм Латвии ввел санкции в отношении фигурантов так называемого "списка Магнитского". Об этом сообщает Delfi.

В законопроекте указаны фамилии 49 россиян, которым следует запретить въезд в Латвию. Согласно основным положениям "закона Магнитского", в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Парламент осудил Россию, которая недостаточно расследовала обстоятельства смерти Сергея Магнитского, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Также Сейм призвал парламенты всех стран ЕС и НАТО одобрить "законы Магнитского".






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