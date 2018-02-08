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Президенту Грузии вручили «Награду Перикла»
08.02.2018 22:12
Председатель парламента Греции Никос Вуцис передал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили «Награду Перикла», названную в честь афинского государственного деятеля, знаменитого оратора и полководца.
Маргвелашвили находится в Греции с двухдневным государственным визитом.
Сегодня глава грузинского государства уже встретился со своим греческим коллегой Прокописом Павлопулосом, которого пригласил в Тбилиси на торжества в честь 100-летия независимости Грузии 26 мая.
Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия продолжает то стратегическое партнерство с Грецией, которое сформировалось еще 15 веков назад.
«Грузия сделала европейский выбор не вчера, Грузия сделала европейский выбор тогда, когда мы и Греция — Византийская империя, вместе увидели будущее наших стран и развитие региона. Я хочу поблагодарить вас за решительную поддержку, которую мы сейчас видим с греческой стороны. На моем языке слово «греческий» и «мудрый» означает одно и то же – «бердзени» (грек) и «брдзени» (мудрый). И сегодня я действительно вижу в коллегах мудрую политику», — сказал Марвелашвили на встрече с депутатами парламента Греции.
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