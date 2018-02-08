Президента Греции пригласили в Грузию на день независимости

08.02.2018 22:15 Президента Греции Прокописа Павлопулоса пригласили в Тбилиси на празднование 100-летия провозглашения независимости Грузии, которое страна будет отмечать 26 мая. По информации пресс-службы президента Грузии, соответствующее приглашение глава грузинского государства передал греческому коллеге на встрече 8 февраля, которая состоялась в рамках государственного визита Георгия Маргвелашвили в Грецию.



На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и стратегического сотрудничества, исторически дружеские связи между двумя странами.



Георгий Маргвелашвили рассказал президенту Греции о ситуации на «оккупированных» территориях, а глава греческого государства выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



По мнению Прокописа Павлопулоса, отношения между Грузией и Грецией стоят на двух столпах.



«Отношения между Грузией и Грецией стоят на двух столпах — это евроатлантчиеская интеграция и поддержка суверенитета обеих стран в рамках норм международного права», — передает слова президента Греции пресс-служба президента Грузии.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил коллегу за помощь и предоставление убежища тем тысячам граждан Грузии, которые в тяжелые для экономики страны времена переехали в Грецию.



Президент Греции, со своей стороны, отметил вклад Георгия Маргвелашвили в упрочение отношений между двумя странами еще в бытность на посту министра образования и науки, когда по инициативе нынешнего грузинского президента был осуществлен целый ряд совместных проектов в этой сфере.















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