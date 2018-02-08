Американские конгрессмены об отношениях с Грузией

08.02.2018 22:38 Председателя Парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, который с официальным визитом посещает США, 7 февраля приняли сопредседатель Демократического партнерства Конгресса, конгрессмен Дэвид Прайс и сопредседатель Группы друзей Грузии, конгрессмен Тед По.



Конгрессмен Прайс говорил о дружбе и солидарности между США и Грузией, где, по его словам, общие ценности и приверженность к демократии играют важную роль. Он подчеркнул, что Грузия выполнила это обязательство «в очень строгих условиях, в соседстве, полном авторитарными государствами и рядом с тем соседом, который держит оккупированными ¼ территорий страны, и от которого исходят угрозы и запугивания».



Конгрессмен подчеркнул приверженность грузин к свободе и желанию самоопределения, добавив, что США будут стоять рядом с Грузией в борьбе за самоопределение. По его словам, работа конгрессменов с Парламентом Грузии является частью именно этой борьбы.



Конгрессмен Прайс также отметил, что «для демократического государства очень важно проводить свободные и справедливые выборы, но также очень важно, что происходит в период между выборами». «У вас или есть эффективный, легитимный представительный Парламент, или его у вас нет. Если есть, тогда у вас есть гораздо лучший шанс на то, чтобы услужить потребностям вашего народа и чтобы иметь стабильную, безопасную и прочную демократию», - заявил конгрессмен.



Конгрессмен По поблагодарил Грузию за борьбу бок о бок с Вооруженными силами США в Афганистане, и сказал, что Грузия и Соединенные Штаты разделяют общие ценности и веру в свободу. Он также отметил, что Грузия находится в неблагоприятном соседстве с «русским медведем», где «сибирский Наполеон» Владимир Путин пытается вернуть бывшие территории Советского Союза.



По словам конгрессмена, Путин решил сперва вторгнуться в Грузию потому, что «Грузия была и остается самой сильной демократической страной в регионе»; А также потому, что, по мнению Путина, «если он победил бы Грузию, он смог бы побороть и другие бывшие советские республики».



Он также заявил, что из-за этих желаний российского лидера, «важно, чтобы Соединенные Штаты стояли рядом с Грузией, Украиной и Молдовой, чтобы убедиться, что они останутся свободными и независимыми странами и не станут марионетками российских империалистических намерений».



Конгрессмен По вспоминал свой визит в Грузию после войны 2008 года и подчеркнул, что «позиция США остается такой же, что Россия осуществляет незаконную оккупацию территории Грузии, и я не думаю, что она изменится, потому что это правильная позиция».



На встрече конгрессменов с Кобахидзе присутствовал также посол Грузии в США Давид Бакрадзе.



В рамках визита в США Кобахидзе также встретился с спикером Палаты представителей Конгресса Полем Райаном; сенатором Роджером Уикером и конгрессменами Джерри Коннолли, Стивом Скалисом и Гарольдом Роджерсом. Он также провел встречи с сенаторами-республиканцами Линдси Грэм, Джимом Ришем и конгрессменом Питером Роскамом.



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