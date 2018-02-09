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Михаила Саакашвили опросят в рамках экстрадиционной проверки


09.02.2018   10:44
Прокуратура Киева планирует 12 февраля опросить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в рамках экстрадиционной проверки, которую проводит Министерство юстиции Украины. Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на информированный источник в Минюсте.

«Саакашвили вызывают на понедельник (12 февраля - ред.) для дачи объяснений в рамках экстрадиционной проверки», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в Грузии Саакашвили приговорен судом к 3 годам лишения свободы.

Грузинская сторона в прошлом году направила в Украину запрос на его экстрадицию, после чего Министерство юстиции Украины начало экстрадиционную проверку.







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