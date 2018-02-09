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Президент Грузии об европейском выборе страны


09.02.2018   10:45
Европейский выбор Грузии не был сделан вчера, этот выбор был сделан тогда, когда мы и Византийская империя увидели будущее развития нашей страны и региона,- заявил накануне президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече, проведенной со спикером греческого парламента Никосом Вуцисом.

Грузинская сторона ознакомила спикера и депутатов парламента Греции с обстановкой, сложившейся на оккупированных территориях Грузии, получив с греческой стороны полную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. По информации администрации президента Грузии, было отмечено, что оккупация – это общеевропейская проблема, которая требует единого подхода.

«Мы продолжаем те стратегические отношения, которые сформировали 15 веков назад как государства. Европейский выбор Грузии не был сделан вчера. Этот выбор был сделан тогда, когда мы и Греция, Византийская империя увидели будущее развития нашей страны и региона. Хочу поблагодарить за ту твердую поддержку, которую мы видим с греческой стороны», - отметил Георгий Маргвелашвили.
В рамках государственного визита в Грецию президент Грузии возложил венок к Мемориалу Неизвестного Солдата. В церемонии участвовал почетный караул, духовой оркестр исполнил гимны двух стран.






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