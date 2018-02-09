Грузия и Украина больше всех пострадали от российской агрессии - посол Украины

09.02.2018 11:41 Грузия и Украина больше всех пострадали от российской агрессии, соответственно, естественно, что мы попытаемся найти пути совместных действий, - об этом заявил агентству «IPN» Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Грузии Игорь Долгов, комментируя вопрос о предложении президента Украины в связи возобновлением механизма санкций против России.



«Механизм санкций - это международный механизм, а два государства, которые больше всего пострадали от агрессии России, это Грузия и Украина. Соответственно, мы, естественно, попытаемся найти пути совместных действий. Между прочим, это предусмотрено декларацией о стратегическом партнерстве, подписанной президентами Грузии и Украины в июле прошлого года в Тбилиси. Грузия уже присоединилась к санкциям, введенным со стороны Евросоюза. Дело в том, что в разных странах, например в Соединенных Штатах Америки, разрабатывается дополнительный механизм, который направлен на ограничение взаимного сотрудничества российских компаний с теми компаниями, которые на сегодняшний день владеют самыми передовыми технологиями, поскольку эти технологии напрямую влияют на обороноспособность и оборонное производство. Мы найдем дополнительные возможности в том же направлении, что действуют и США и Европейский союз », - сказал посол Украины.



Напомним, президент Украины Петр Порошенко предложил Грузии включиться в механизм санкций против России. Об этом говорится в информации, опубликованной на веб-странице президента Украины, касательно встречи Петра Порошенко с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



Президент Украины отметил, что в настоящий момент ведётся работа по усовершенствованию механизма санкций против России и грузинская сторона может к ней присоединиться.



«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую, исходя из вопроса т.н. Южной Осетии и Абхазии», - заявил Петр Порошенко.















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