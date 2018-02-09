Мэрия решила довести до конца строительство амфитеатра на площади Рике

09.02.2018 12:08 Профиль амфитеатра на площади Европы не изменится Профиль амфитеатра на площади Европы – т.н. «кувшинов» на Рике не изменится. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, в здании на Рике может разместиться центр современного искусства или театр.



«Мы явно не хотим, чтобы оно оставалось в том состоянии, в каком находится сейчас. Здание на балансе Министерства экономики и устойчивого развития. Ему должна быть найдена функция. Как, в каком направлении, сообщим в ближайшем будущем. Может быть, театр, может – центр современного искусства», - сообщил Каладзе.



Строительство было начато при прежних властях и должно было завершиться в 2013 году, однако до сих пор остается в состоянии «черного каркаса». Несмотря на это, строящееся в парке на Рике здание музыкального театра и выставочного центра в 2016 году попало в число десяти лучших культурных центров Европы. Строительство сооружения обошлось в 75 млн лари.



Напомним, что придя к власти "Грузинская мечта" заявляла о планах снести это сооружение, как и расположенный рядом Мост Мира, который стал одним из наиболее известных достопримечательностей города. Предлагалось даже построить на месте "кувшинов" новую большую церковь.















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