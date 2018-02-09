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ЕНД повторно требует создания временной парламентской следственной комиссии по делу Мухтарлы


09.02.2018   12:53
«Единое национальное движение» повторно обратится с требованием о создании в парламенте временной следственной комиссии по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, — заявил депутат Роман Гоциридзе.

Политик сослался на вчерашнее интервью Мухтарлы, в котором журналист заявил, что грузинские правоохранители похитили его, а затем передали азербайджанским властям.

«Несмотря на это, руководство Грузии не пытается расследовать произошедшее, так как в этом преступлении замешана вся государственная вертикаль, включая представителей высшего руководства», — отметил Гоциридзе. В этой ситуации, по мнению оппозиционера, единственным выходом является проведение независимого парламентского расследования инцидента.






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